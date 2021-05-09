10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3-1 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Okay ve Diagne'nin takım West Brom küme düştü
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 35. haftasında deplasmanda 'e 3-1 mağlup olarak küme düştü.Milli futbolcumu Yokuşlu mücadelede 90 dakika görev alırken, 'dan kiralanan 56. dakika sahada kaldı.

'de deplasmanda 'e 3-1 yenilen 'un sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.

35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, 'nda karşılaştı.

Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada , 35. dakikada ve 90. dakikada attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada 'dan geldi.

West Bromwich Albion'da forma giyen milli oyuncu Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, 'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.

ve Okay'lı küme düştü!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG zirve yarışında yara aldı! PSG zirve yarışında yara aldı!
Hakan asist yaptı Milan Juve'yi farklı geçti Hakan asist yaptı Milan Juve'yi farklı geçti
Real Madrid fırsat kaçırdı! Real Madrid fırsat kaçırdı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör