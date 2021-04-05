05 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 1-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton ile C. Palace yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

İngiltere 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 30. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 2 gol çıkan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 56. dakikada kaydederken, C. Palace'ın golü 86. dakikada 'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 47 puana yükselirken Crystal Palace ise 38 puana ulaştı.

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