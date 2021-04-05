05 Nisan 2021, Pazartesi
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Everton 1-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Everton ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. 2 gol çıkan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin golünü 56. dakikada James Rodriguez kaydederken, C. Palace'ın golü 86. dakikada Batshuayi'nin ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Everton 47 puana yükselirken Crystal Palace ise 38 puana ulaştı.
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