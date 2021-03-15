15 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: PSG'li Di Maria'nın evi soyuldu! Apar topar oyundan alındı

Di Maria'nın evi soyuldu! Apar topar oyundan alındı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Kariyerini ekibi PSG'de sürdüren Arjantinli yıldız , takımının ile oynadığı maçta büyük bir şok yaşadı. Mücadele esnasında evi soyulan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından oyundan alındı ve stattan ayrıldı. 'nın evine büyük bir soygun gerçekleştirildiği ve soygun sırasında evde bulunan ailesinin de rehin alındığı öğrenildi.

Fransa 'in 29. haftasında sahasında 'ı ağırlayan PSG'de yıldız futbolcu , büyük bir şok yaşadı.

'ta oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli futbolcunun evine müsabaka esnasında hırsız girdi. PSG Sportif Direktörü , teknik direktör Mauricio Pochettino'ya hırsızlık olayını bildirirken, mücadelenin 62. dakikasında oyundan alınan stadyumdan ayrıldı.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

RMC Sport'ta yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcunun evine yapılan soygunun oldukça büyük olduğu ve ailesinin rehin alındığı belirtildi. Di Maria'nın ailesinin bir süre rehin tutulduktan sonra kurtulduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MARQUINHOS'UN AİLESİNİN EVİNE DE GİRDİLER

Öte yandan Di Maria ile birlikte bir diğer PSG'li futbolcu 'un da anne ve babasının yaşadığı evin soyulduğu ancak Di Maria'nın evinde yaşanan hırsızlık olayının daha ciddi olmasından ötürü maç sırasında haber verildiği kaydedildi.

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