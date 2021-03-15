Son dakika spor haberleri: PSG'li Di Maria'nın evi soyuldu! Apar topar oyundan alındı

Kariyerini Ligue 1 ekibi PSG'de sürdüren Arjantinli yıldız Angel Di Maria, takımının Nantes ile oynadığı maçta büyük bir şok yaşadı. Mücadele esnasında evi soyulan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından oyundan alındı ve stattan ayrıldı. Di Maria'nın evine büyük bir soygun gerçekleştirildiği ve soygun sırasında evde bulunan ailesinin de rehin alındığı öğrenildi.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında sahasında Nantes'ı ağırlayan PSG'de yıldız futbolcu Angel Di Maria, büyük bir şok yaşadı.

Parc des Princes'ta oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli futbolcunun evine müsabaka esnasında hırsız girdi. PSG Sportif Direktörü Leonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino'ya hırsızlık olayını bildirirken, mücadelenin 62. dakikasında oyundan alınan Di Maria stadyumdan ayrıldı.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

RMC Sport'ta yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcunun evine yapılan soygunun oldukça büyük olduğu ve ailesinin rehin alındığı belirtildi. Di Maria'nın ailesinin bir süre rehin tutulduktan sonra kurtulduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MARQUINHOS'UN AİLESİNİN EVİNE DE GİRDİLER

Öte yandan Di Maria ile birlikte bir diğer PSG'li futbolcu Marquinhos'un da anne ve babasının yaşadığı evin soyulduğu ancak Di Maria'nın evinde yaşanan hırsızlık olayının daha ciddi olmasından ötürü maç sırasında haber verildiği kaydedildi.

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