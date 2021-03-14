14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus'ta Ronaldo sahnede!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

İtalya Serie A'nın 27. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında , deplasmanda 'nin konuğu oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızı 'nun 10, 25 ve 32. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 55'e yükseltirken Cagliari 22 puanda kaldı.

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