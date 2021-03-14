Cagliari 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'nin konuğu oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10, 25 ve 32. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Simeone'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 55'e yükseltirken Cagliari 22 puanda kaldı.





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