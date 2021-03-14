Almanya Bundesliga 25. haftasında Bayer Leverkusen ile Arminia Bielefeld karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı 14 Mart Pazar günü saat 15:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ