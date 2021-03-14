14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı 14 Mart Pazar günü saat 15:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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