14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund 2-0 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund ikinci yarıda açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'nde () , evinde 'i 2-0 mağlup etti.

'nde () , sahasında 'i 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 25. haftasında 'nda oynanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada ve 90+1. dakikada 'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

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