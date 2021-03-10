10 Mart 2021, Çarşamba
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Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi Manchester City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Manchester City ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Southampton maçı 10 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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