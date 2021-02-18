19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsberger 1 - 4 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham deplasmanda 4'ledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

32 Turu'nda ekibi , deplasmanda zayıf rakibi karşısında 4 gol bularak rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı.

'nde , 32 turunda 'in rakibi oldu. temsilcisi ekibi karşısında sürprize izin vermedi ve 4-1 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham 24 Şubat günü oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Deplasman ekibine galibyeti getiren goller Son, , ve 'tan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü kaydetti.

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