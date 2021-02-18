UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İngiliz ekibi Tottenham, deplasmanda zayıf rakibi Wolfsberger karşısında 4 gol bularak rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, son 32 turunda Wolfsberger'in rakibi oldu. İngiliz temsilcisi Avusturya ekibi karşısında sürprize izin vermedi ve 4-1 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham 24 Şubat günü oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Deplasman ekibine galibyeti getiren goller Son, Bale, Moura ve Vinicius'tan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü Liendl kaydetti.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ