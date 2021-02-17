18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 1-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burnley sahasında 1 puana razı oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.

'de , erteleme maçında Turf Moor'da 'ı konuk etti. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Fulham'ın golü 49'da Aina'dan gelirken Burnley, 52'de ile eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Burnley, 27 puanla 15. sırada yer aldı. Fulham ise 19 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

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