10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU uzatmalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda sahasında 'ı uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda , sahasında United'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Londra temsilci 'ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada 'ın attığı golle 1-0 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, FA kupası 5. turunda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier Ligi takımlarından Burnley'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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