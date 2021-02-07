Almanya Bundesliga 20. haftasında Arminia Bielefeld ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Werder Bremen maçı 7 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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