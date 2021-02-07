07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. Dortmund deplasmanda yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'nın 20. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 2-1 kaybetti.

'nın 20. hafta maçında , 'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Woo-Yeong Jeong ve 52. Schmid kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü ise 76. dakikada Moukoko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 30 puana yükselirken, B. Dortmund ise 32 puanda kaldı.

Leipzig 3 attı 3 aldı! haberin devamı

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