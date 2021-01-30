Almanya Bundesliga 19. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Borussia Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Augsburg maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

Augsburg: Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai; Caligiuri, Strobl, Gruezo, Iago; Hahn, Richter; Niederlechner

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