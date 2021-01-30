30 Ocak 2021, Cumartesi

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Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Augsburg maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Augsburg maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; , Reus, ; Haaland

Augsburg: Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai; Caligiuri, Strobl, Gruezo, Iago; Hahn, Richter; Niederlechner

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