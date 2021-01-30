30 Ocak 2021, Cumartesi

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Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih-Hoffenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

19. haftasında ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 19. haftasında sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 42 puanla lider konumda. Hoffenheim ise 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih'in sahasında Hoffenheim'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.30'da başlayacak. Kritik mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: ; Pavard, , , ; , Goretzka; Gnabry, Muller, Coman;

Sakat: Nianzou, Tolisso (şüpheli)

Hoffenheim: Baumann; Adams, Nordtveit, Posch; Kaderabek, Rudy, Samassekou, Baumgartner, John; Bebou,

Sakat: Akpoguma, Bicakcic, Geiger, Hubner, Stafylidis, Sessegnon, Skov, Vogt, Grillitsch

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