Manchester United - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Everton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?