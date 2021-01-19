20 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 0-3 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hoffenheim deplasmanda H. Berlin'i devirdi! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'nın 17. haftasında , deplasmanda 'i Rudy ve 'in (2) golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin () 17. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 33. dakikada Sebastian Rudy ve 68 ile 88. dakikalarda Andrej 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Hertha Berlin ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Hertha Berlin 0-1 Hoffenheim

GOL | Hertha Berlin 0-2 Hoffenheim

GOL | Hertha Berlin 0-3 Hoffenheim

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