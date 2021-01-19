Bundesliga'nın 17. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Hertha Berlin'i Rudy ve Kramaric'in (2) golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında Hertha Berlin ile Hoffenheim, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 33. dakikada Sebastian Rudy ve 68 ile 88. dakikalarda Andrej Kramaric'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Hertha Berlin ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

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