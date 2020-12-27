Liverpool 1-1 West Bromwich (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool evinde West Bromwich Albion ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda Liverpool'un mutlak üstünlüğü ile geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.Liverpool, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik sayısı 82. dakikada Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Ajayi, kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.
Maç boyunca yüzde 22 topla oynama yüzdesine ve yüzde 57 pas isabet oranına rağmen West Bromwich, bu zorlu deplasmandan puanı çıkarmayı başardı.
WEST BROMWICH TERS Mİ GELİYOR?
Liverpool, bu sonuçla birlikte West Bromwich ile oynadığı son 14 maçın sadece 4'ünü kazanmış oldu ve 7 maçta beraberlik aldı. [4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet] Öte yandan Sam Allardyce, son 4 maçta 4 farklı takımla gittiği Anfield'da mağlup olmamış oldu.
Geçtiğimiz hafta Crystal Palace'a 7 gol birden atan Liverpool, böylece Brighton ve Fulham'ın ardından alt sıralardaki bir takıma daha puan verdi ve zirvede 32 puanda yer aldı. Sam Allerdyce'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra ilk maçında evinde Aston Villa'ya 3-0 yenilen West Bromwich ise 8 puana yükseldi.
Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool 30 Aralık'ta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, West Bromwich ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları