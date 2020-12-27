27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 1-1 West Bromwich (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool evinde kayıp yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

İngiltere 'in 15. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere 'in 15. haftasında evinde Albion ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda Liverpool'un mutlak üstünlüğü ile geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.Liverpool, 12. dakikada 'nin attığı golle öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik sayısı 82. dakikada Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Ajayi, kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.

Maç boyunca yüzde 22 topla oynama yüzdesine ve yüzde 57 pas isabet oranına rağmen West Bromwich, bu zorlu deplasmandan puanı çıkarmayı başardı.

WEST BROMWICH TERS Mİ GELİYOR?

Liverpool, bu sonuçla birlikte West Bromwich ile oynadığı son 14 maçın sadece 4'ünü kazanmış oldu ve 7 maçta beraberlik aldı. [4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet] Öte yandan Sam Allardyce, son 4 maçta 4 farklı takımla gittiği Anfield'da mağlup olmamış oldu.

Geçtiğimiz hafta 'a 7 gol birden atan Liverpool, böylece Brighton ve Fulham'ın ardından alt sıralardaki bir takıma daha puan verdi ve zirvede 32 puanda yer aldı. Sam Allerdyce'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra ilk maçında evinde 'ya 3-0 yenilen West Bromwich ise 8 puana yükseldi.

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool 30 Aralık'ta deplasmanda ile karşılaşacakken, West Bromwich ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.

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