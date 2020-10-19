19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü'den sakatlık sonrası ilk açıklama

Çağlar'dan sakatlık sonrası ilk açıklama
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , hesabından sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Çağlar, hesabı 'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktörü da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A 'ın, , ve ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

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