01 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3-2 Dortmund l MAÇ SONUCU

Süper Kupa Bayern Münih'in
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Almanya Süper Kupa maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadele Bayern Münih'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Münih, kupanın sahibi oldu.

Almanya Süper Kupa finalinde ile Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-2 kazanarak kupaya uzandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Tolisso'nun golüyle öne geçen Bayern, 32'de 'in golüyle iki farklı öne geçti. 39. dakikada Dortmund'dan Brandt'ın golüyle fark bire indi ve ilk yarı 2-1 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterdiğinde ise genç golcü Haland sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi. Maçın son bolümüne yaklaşılırken Dortmund oyuncu değişiklikleriyle hamlelerini yapsa da Bayern 82. dakikada Kimmich'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürdü.

Bayern Münih böylelikle tarihinde 8. kez Almanya Süper Kupası'nı kazanmış oldu.

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