30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Yok böyle bir istatistik! Inter'in 3. kalecisi Tommaso Berni...

Yok böyle bir istatistik! Inter'in kalecisi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren 37 yaşındaki , takımında ilginç bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli kaleci 6 yıldır takımda bulunurken, hiç maça çıkmadı ve 2 gördü.

İtalyan devi 'e 2014 yılında Torino'dan olan kaleci , kulüpte ilginç bir istatistiğe imzasını attı. 37 yaşındaki deneyimli isim, Milano temsilcisine transfer olduğu günden bu yana bir dakika bile süre almadı ancak, herkesi şaşırtmayı başardı.

Tecrübeli eldiven, Inter'in Parma ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 galip geldiği mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılırken, yine Inter'in bu sezon Cagliari ile karşılaştığı mücadelede de yedek kulübesinde görmüştü.

Kulüpte bulunduğu 6 yıl boyunca hiç süre almayan ve ligdeki son maçına 2012 yılında Berni'nin iki kırmızı kartı İtalyan medyasında da gündem oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berni'nin yıllık ücreti ise 200 bin Euro...

Inter son dakikalarda açıldı haberin devamı

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