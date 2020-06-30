Napoli'den Cengiz Ünder atağı

İtalyan ekibi Napoli, 23 yaşındaki milli oyuncumuz Cengiz Ünder transferi için Roma ile masaya oturdu. Calcio Napoli'de yer alan habere göre; Roma, Napoli'den Ünder için 30 milyon euro talep etti.

Napoli cephesi ise 20 milyon euro önerdi ve pandemide yaşanan ekonomik kriz nedeniyle indirim istedi. Roma'dan 2.5 milyon euro alan Cengiz'e de için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş önerildi.

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