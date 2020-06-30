30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli'den Cengiz Ünder atağı

Napoli'den Cengiz Ünder atağı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

İtalyan ekibi , 23 yaşındaki milli oyuncumuz transferi için Roma ile masaya oturdu. Calcio Napoli'de yer alan habere göre; Roma, Napoli'den Ünder için 30 milyon euro talep etti.

cephesi ise 20 milyon euro önerdi ve pandemide yaşanan ekonomik kriz nedeniyle indirim istedi. Roma'dan 2.5 milyon euro alan Cengiz'e de için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş önerildi.

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