Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi
Almanya Kupası yarı final maçında Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, 4'üncü Lig ekibi Saarbrücken ile deplasmanda karşılaştı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Bayer Leverkusen'in golleri Moussa Diaby, Lucas Alario ve Karim Bellarabi'den geldi.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.
Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Final karşılaşması 4 Temmuz'da Berlin'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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