10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

Almanya Kupası'ndan ilk finalist belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

 yarı final maçında Bundesliga ekiplerinden , 4'üncü Lig ekibi Saarbrücken ile deplasmanda karşılaştı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Bayer Leverkusen'in golleri  ve Karim Bellarabi'den geldi.

yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen finale yükseldi.

Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada ve 19. dakikada 'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

LEVERKUSEN RAKİBİNİ BEKLİYOR

Diğer finalist, ile arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

Final karşılaşması 4 Temmuz'da 'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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