Bayer Leverkusen - Bayern Münih | CANLI

Bundesliga'da heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Almanya Ligi'nde cumartesi günü 5 karşılaşma oynanacakken, günün maçında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oluyor. En yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde zirvede yer alan Bayern, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sahadan ayrılmayı amaçlıyor. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçının canlı skorunu haberimizde takip edebilirsiniz.

Bundesliga'nın 30. haftasındaki kritik karşılaşmada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, BayArena'da kozlarını paylaşıyor. Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı 4 lig maçında da galibiyetle ayrılan konuk takım, rakibini mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Freiburg'u deviren Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Bundesliga'nın 30. haftasında BayArena Stadyumu'nda oynanacak Bayer Leverkusen - Bayern Münih mücadelesi 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 16:30'da başladı. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçının televizyon yayını bulunmuyor.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz

Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey

CANLI SKOR

Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Münih

GOL: 10' Alario / 27' Coman, 42 Goretzka, 45' Gnabry

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Bayern Münih ile oynadığı son iki Bundesliga maç��nı kazanan Bayer Leverkusen, ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Bundesliga'da Leverkusen ile oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Bayern (3B 2M), bu karşılaşmalarda toplam beş gol atabildi.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarısındaki 12 maçta ilk devrenin tamamında topladığı puanı yakaladı (28).

Bundesliga tarihinde 35 gole ulaşan en genç oyuncu, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz (20y 11a 18g).

Bundesliga'da maçın oynandığı haftaya lider giren takımlarla oynadığı son yedi maçı kazanamayan Leverkusen (2B 5M), son galibiyetini Mayıs 2015'te Bayern Münih'e karşı aldı (2-0).

Bayern Münih, 2012/13'ün (36) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maç itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (34).

Bayern Münih'in Bundesliga'ya yükseldiği 1965'ten bu yana Bavyera ekibinin başında çıktığı ilk 25 resmi maçın 22'sini kazanan tek çalıştırıcı Hansi Flick.

Bayern Münih, Bundesliga tarihinde 29. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım konumunda (86).

Opta'nın detaylı analize başladığı 2004/05'ten bu yana Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla 18 asist yapan tek oyuncu, Bayern Münih forması giyen Thomas Müller.

Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'nin Bundesliga'da en az 10 kez karşılaştığı rakipleri arasında en az gol attığı takım Leverkusen (16 maçta üç gol).

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