31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Mönchengladbach farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchegladbach, sahasında Union 'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Thuram (2) Neuhaus ve Plea'dan gelirken, konuk takımın tek golünü Andersson kaydetti.

Almanya Ligi'nin 29. haftasında Borussia Mönchengladbah ile Union , Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Florian Nethaus, 41 ile 59. dakikalarda Marcus Thuram ve 81. dakikada Allasane Plea'nın attığı gollerle 4-1 mağlup ederek son beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı. Konuk takımın 50. dakikada Sebastian Andersson ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

bu sonuçla puanını 56'ya çıkararak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 16. yenilgisini alan ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Mönchengladbach 5 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'da Freiburg'un konuğu olacak. Union Berlin ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 16.30'da Schalke 04'ü ağırlayacak.

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