Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta maçında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Frankfurt 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Wolfsburg, Volkswagen Arena'da düşme hattına yakın olan Frankfurt'u konuk etti.

Maçın ilk yarısı karşılıklı tehlikeli ataklarla geçildi. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Frankfurt, Andre Silva'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

WOLFSBURG EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Wolfsburg, ataklarını sıklaştırdı. Dakika 58'de sağ kanattan Wolfsburg serbest vuruş kazandı. Maxi Arnold, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Oraya koşu yapan Kevin Mbabu kafa vuruşunu yaptı, Frankfurt kalecisi Kevin Trapp topu çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

FRANKFURT YİNE ÖNE GEÇTİ

85. dakikada Frankfurt atağında orta alandan ceza sahasına yüksek bir top gönderildi. Oyuna 77. dakikada giren Bas Dost topu indirdi. Daichi Kamada gelen topu köşeye yuvarladı ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

SADECE 17 DAKİKA OYUNDA KALDI

Frankfurt'ta 77'de oyuna giren Lucas Torro, 90 sarı kart, 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Frankfurt, deplasmanda önemli bir galibiyet aldı: 1-2.

WOLFSBURG TEDİRGİN

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Wolfsburg, sahasında büyük bir yara aldı ve hemen alt sırasında yer alan Hoffenheim'ın galip gelmesi sonucu iki takımın puanları eşitlendi (42).

Frankfurt ise puanını 32'ye yükselterek ligdeki yerini 12. sıraya yükselterek tehlike bölgesinden biraz uzaklaştı.

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