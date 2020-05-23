23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bafe Gomis zammı kaptı

Bafe Gomis zammı kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Bafetimbi , yeni kontratı kabul etti.

Al Hilal ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Bafetimbi , yeni kontratı kabul etti. 34 yaşındaki Senegal asıllı Fransız yıldıza 1 yıllık zamlı yeni sözleşme önerildiği ve kariyerine 'de devam edeceği belirtildi. Gomis, Aslan'da 42 maçta 32 gol, 6 asistle oynadıktan sonra Al Hilal'de 74 maçta 54 kez fileleri sarsıp, 10 asist yaptı.
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