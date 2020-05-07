07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya başlıyor

Almanya başlıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Yapılan toplantı sonucu hükümetten izin çıktı. Alman Federasyonu, yarıda kalan sezonu bu ay ortasında başlatıyor.

Avrupa'da sezonun kalanını en erken oynatacak ülke Almanya olacak. Dün kritik bir toplantı gerçekleşti. Alman Hükümeti, federasyonun Mayıs ortasında futbola dönüş kararını görüştü. Hükümetten, federasyona izin çıktı. Mayıs ayının 2. haftasından itibaren top yeniden santraya konacak. Lig yönetimi, Bundesliga'nın kalan maçlarıyla ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.

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