07 Mayıs 2020, Perşembe
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Almanya başlıyor
Yapılan toplantı sonucu hükümetten izin çıktı. Alman Futbol Federasyonu, yarıda kalan sezonu bu ay ortasında başlatıyor.
Avrupa'da sezonun kalanını en erken oynatacak ülke Almanya olacak. Dün kritik bir toplantı gerçekleşti. Alman Hükümeti, federasyonun Mayıs ortasında futbola dönüş kararını görüştü. Hükümetten, federasyona izin çıktı. Mayıs ayının 2. haftasından itibaren top yeniden santraya konacak. Lig yönetimi, Bundesliga'nın kalan maçlarıyla ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.
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