Fransa Ligi'nin başlangıç tarihini açıkladılar!

Geçtiğimiz haftalarda yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, corona virüsü süresince yaşadıklarını anlattı. Eski bir sporcu olarak corona virüsüne yakalandığını anladığını söyleyen Maldini, ağrıların çok güçlü olduğunu söyledi.