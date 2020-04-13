13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Ligi'nin başlangıç tarihini açıkladılar!

Fransa Ligi'nin başlangıç tarihini açıkladılar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından Fransa'da Ligue 1 maçlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih verildi. (LFP), toplantısınd karşılaşmaların 17 Haziran'da yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

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