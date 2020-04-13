13 Nisan 2020, Pazartesi
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Fransa Ligi'nin başlangıç tarihini açıkladılar!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından Fransa'da Ligue 1 maçlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih verildi. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), toplantısınd karşılaşmaların 17 Haziran'da yeniden başlatılması kararlaştırıldı.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.
LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.
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