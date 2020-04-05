Ertuğrul Ersoy: Sıçrama yapmak için buradayım

Almanya Kulüpler Birliği Başkanlık Kulübü, corona virüsü salgını sonrası 2 Nisan'a kadar ertelenen Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti. Konuyla ilgili detayları Sabah Gazetesi Almanya muhabiri İsmail Erel aktardı. Erel, Kulüpler Birliği'nin maçları mayıs ayının ilk haftasında başlatmayı hedeflediğini söyledi.