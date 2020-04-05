05 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ertuğrul Ersoy: Sıçrama yapmak için buradayım

Ertuğrul Ersoy: Sıçrama yapmak için buradayım
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

2. Ligi ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , kariyerinde sıçrama yapmak için bu takımı seçtiğini söyledi.

Ertuğrul, "Ligue 1, İtalya Serie A veya 'dan takımları tercih etseydim 'de gerçekleştireceğim sıçramayı yapamayacağımı düşündüm. Bunun da karşılığını geçtiğimiz devre arasındaki tekliflerle aldım" dedi.

Almanya'da ligler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yıldız futbolcu yasağa uymadı tutuklandı! Yıldız futbolcu yasağa uymadı tutuklandı!
Van Gaal'dan tescil isteyenlere tepki Van Gaal'dan tescil isteyenlere tepki
Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör