10 Nisan 2020, Cuma
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Liverpool'a büyük şok! Efsane oyuncu Kenny Dalglish corona virüsüne yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.
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