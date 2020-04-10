10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'a büyük şok! Efsane oyuncu Kenny Dalglish corona virüsüne yakalandı

Liverpool'a büyük şok! Efsane isim corona virüsüne yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

ekiplerinden , efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekibi 'un eski futbolcusu ve teknik direktörü 'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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