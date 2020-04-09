09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho kefaletle çıktı

Ronaldinho kefaletle çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan efsane oyuncu kefaletle hapisten çıktı. Brezilyalı futbolcunun özgürlüğüne kavuşması için 1.6 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak bu tam bir özgürlük olmayacak. Ronaldinho, Paraguay'daki bir otelde ev hapsinde olacak.

Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan efsane oyuncu kefaletle hapisten çıktı. Brezilyalı futbolcunun özgürlüğüne kavuşması için 1.6 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak bu tam bir özgürlük olmayacak. Ronaldinho, Paraguay'daki bir otelde ev hapsinde olacak.

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