07 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum

Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

ekibi 'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolculara yapılan maaş indirimi çağrılarının adil olmadığını savundu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Solskjaer, futbolun "kolay hedef" olduğunu belirterek, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, salgın nedeniyle herkesin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, kulüpler ve oyuncular arasında neler yapılabileceğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Geçmişte hatalar yapıldığını ifade eden Solskjaer, "Şimdi daha iyi kararlar alma zamanı. Hepimiz topluma ve NHS'e (Ulusal Sağlık Hizmetleri) yardım etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

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