05 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina'da 3 futbolcu coronavirüsü yendi

Fiorentina'da 3 futbolcu coronavirüsü yendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan , German ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü özellikle 'da bütük ölçüde hissedildi. İspanya ve İtalya'da futbol kulüplerinde oyuncular ve kulüp çalışanlarında corona virüsüne rastlanmıştı. 3 futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkan 'dan sevindirici haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, , ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

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