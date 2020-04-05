05 Nisan 2020, Pazar
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Fiorentina'da 3 futbolcu coronavirüsü yendi
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü özellikle İtalya'da bütük ölçüde hissedildi. İspanya ve İtalya'da futbol kulüplerinde oyuncular ve kulüp çalışanlarında corona virüsüne rastlanmıştı. 3 futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkan Fiorentina'dan sevindirici haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.
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