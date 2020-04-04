04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

Maradona'dan kulübüne flaş talep!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

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