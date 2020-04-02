02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yok artık Tottenham

Yok artık Tottenham
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Tottenham, birçok kulübün listesinde yer alan Harry Kane'in değerini tam 200 milyon pound olarak belirledi.

Tottenham, birçok kulübün listesinde yer alan Harry Kane için istediği parayı açıkladı. İngiliz ekibi, , Manchester Uniter ve Manchester City'nin istediği 26 yaşındaki golcünün bonservisini tam 200 milyon pound olarak belirledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yaparken... Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yaparken...
UEFA kararını bildirdi! Ligler ne zaman tamamlanacak? UEFA kararını bildirdi! Ligler ne zaman tamamlanacak?
Brezilyalı Ronaldo'dan evde kal çağrısı Brezilyalı Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör