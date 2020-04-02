02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Seyirci yoksa figürleri olacak!

Seyircisiz maçlar için ilginç öneri!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) spor faaliyetlerini de derinden etkilemiş ve birçok ülkede organizasyonlar durdurulmuştu. 'da da zirve mücadelesi veren , seyircisiz oynama kararı verilmesi halinde taraftarlarının gerçek boyutta figürlerini tribüne yerleştirecek. Bu figürler sezon sonuna kadar tribünde yer alacak.

Dünyayı etkisi altına alan nedeniyle birçok lig ertelenirken, özellikle takımları başta yayın ve tribün olmak üzere birçok gelirden mahrum kalıp maddi olarak zorlu bir sürece girdi... 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan Bundesliga ekiplerinden Borussia M'gladbach, ligin seyircisiz olarak oynanmaya karar verilmesi durumunda ilginç bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor. Kulüp, 'Orada ol' sloganıyla 19 Euro karşılığında taraftarların gerçek boyutta karton figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanacak figürlerin sezonun tamamında tribünde olması planlanıyor.

GELİRİN BİR KISMI TEDAVİYE AYRILACAK

ALMANYA Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında maçlarını 54 bin kişi kapasiteli Borussia-Park'ta oynayan M'gladbach, bu proje ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk hareketine de imza atmayı planlıyor. Taraftar başına alınacak her 19 Euro'nun 2 Euro'sunun sinir hücreleri kaynaklı bir hastalık olan SMA tedavisi gören 'Ben' isimli bir çocuğun tedavi masraflarına ayrılacağı belirtildi. Paranın bir kısmı ise kulübün işsiz kalan 7 taraftarına verileceği ifade edildi.

TFF DE BENZERİNİ MİLLİ TAKIM İÇİN YAPTI

Futbol Federasyonu, 2006 'nın Play-Off mücadelesinde İstanbul'da oynanan olaylı İsviçre maçı sonrasında 'dan 6 maç tarafsız sahada ve seyircisiz oynama cezası alan Milli Takımımız için o dönem benzer bir girişim yapmıştı. Cezalı olan ay yıldızlıların, Euro 2008 Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmalarda tribünün belli bölümlerinde kartondan taraftarlar yer almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yaparken... Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yaparken...
UEFA kararını bildirdi! Ligler ne zaman tamamlanacak? UEFA kararını bildirdi! Ligler ne zaman tamamlanacak?
Yok artık Tottenham Yok artık Tottenham
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör