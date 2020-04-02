Seyirci yoksa figürleri olacak!

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) spor faaliyetlerini de derinden etkilemiş ve birçok ülkede organizasyonlar durdurulmuştu. Almanya'da da zirve mücadelesi veren Borussia Mönchengladbach, seyircisiz oynama kararı verilmesi halinde taraftarlarının gerçek boyutta figürlerini tribüne yerleştirecek. Bu figürler sezon sonuna kadar tribünde yer alacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok lig ertelenirken, özellikle futbol takımları başta yayın ve tribün olmak üzere birçok gelirden mahrum kalıp maddi olarak zorlu bir sürece girdi... 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia M'gladbach, ligin seyircisiz olarak oynanmaya karar verilmesi durumunda ilginç bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor. Kulüp, 'Orada ol' sloganıyla 19 Euro karşılığında taraftarların gerçek boyutta karton figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanacak figürlerin sezonun tamamında tribünde olması planlanıyor.

GELİRİN BİR KISMI TEDAVİYE AYRILACAK

ALMANYA Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında maçlarını 54 bin kişi kapasiteli Borussia-Park'ta oynayan M'gladbach, bu proje ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk hareketine de imza atmayı planlıyor. Taraftar başına alınacak her 19 Euro'nun 2 Euro'sunun sinir hücreleri kaynaklı bir hastalık olan SMA tedavisi gören 'Ben' isimli bir çocuğun tedavi masraflarına ayrılacağı belirtildi. Paranın bir kısmı ise kulübün işsiz kalan 7 taraftarına verileceği ifade edildi.

TFF DE BENZERİNİ MİLLİ TAKIM İÇİN YAPTI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 2006 Dünya Kupası'nın Play-Off mücadelesinde İstanbul'da oynanan olaylı İsviçre maçı sonrasında FIFA'dan 6 maç tarafsız sahada ve seyircisiz oynama cezası alan Milli Takımımız için o dönem benzer bir girişim yapmıştı. Cezalı olan ay yıldızlıların, Euro 2008 Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmalarda tribünün belli bölümlerinde kartondan taraftarlar yer almıştı.

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