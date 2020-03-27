27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi

Premier Lig ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 'dan önce başlamayacağı bildirildi.

Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.

Liglerin 'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

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