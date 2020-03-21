21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zarar çok büyük

Zarar çok büyük
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Dünya ekonomisi salgından büyük darbe yedi. Karşılaşmalara ara verilmesi kulüplerin mali dengesini altüst etti. Sadece ’nın zararı bile 2 milyar euro’ya yakın. Avrupa’nın 5 büyük ligindeki toplam kayıp ise 4 milyar euro’yu bulacak!

DünyayI teyakkuza geçiren koronavirüs salgınının en çok zarar verdiği alanlardan biri de ekonomisi oldu. Başta liglerin ertelenmesi ardından 'nin de gelecek yıla ötelenmesi, Avrupa'da artan oyuncu sağlığı gibi tedbirlerin ortaya çıkardığı durum, hem kulüp hem de kurumlara büyük maddi zarar verdi. 'nın EURO 2020 ertelemesinden 1.9 milyar euro'luk bir kayba uğrayacağı ortaya çıkarken, Avrupa'nın büyük liglerinde de büyük maddi zararlara yol açması bekleniyor.

İNGİLTERE İLK SIRADA
İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga'da yer alan kulüplerin maç günü, ticari ve yayın gelirlerinin toplam kaybı 4 milyar euro'yu bulacak. Üstelik şu an erteleme kararı alınan bu liglerin tamamen iptali de gündemde. Ayrıca 5 büyük lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 541 maçın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük kaybı ise İngilizler yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 250 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

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