17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Çin koronavirüsü yendi ligi başlatma kararı aldı!

Çin Süper Ligi resmen başlıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyayı sarmış ve spor faaliyetlerini de etkilemişti. Çin'de ülke yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte, Çin 'nin de başlaması kararlaştırıldı. İşte detaylar...

Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının azalmasının ardından futbol ligiyle alakalı kararını verdi.

Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak koronavirüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz ertelenen Çin 'nin 'da yeniden başlamasına karar verildi.

Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

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Şimdi her şey yolunda. İnsanları teraslarda, restoranlarda maskesiz olarak görebilirsiniz. 1 ay öncesine kadar sokaklarda kimse yoktu. Sadece polis ve ambulans vardı. Çinliler, herkes virüs kendisine bulaşmış gibi dikkat ederek yetkililerin tüm tavsiyelerine uydular. Böylelikle salgını yendiler. Evde kaldılar. Bu konuda polisler de ciddi önlemler aldı. Eğer kuralları ihlal ediyorsanız sınır dışı ediliyorsunuz.

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