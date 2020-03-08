08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 1-1 Fortuna Düsseldorf l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Karaman attı Düsseldorf bir puan aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'nde (Bundesliga) 'un deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı-beyazlıların golünü milli futbolcu attı.

, Bundesliga'da 25. haftanın kapanış maçında Opel Arena'da 'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Mainz 05, 62. dakikada Levin Mete Öztunalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Fortuna Düsseldorf, 85. dakikada milli futbolcu 'ın golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kenan Karaman, böylelikle bu sezon 4. golüne imza attı.

Fortuna Düsseldorf 22 puanla 16. sırada yer alırken, Mainz 05 ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.

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