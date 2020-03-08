Ahmet Ağaoğlu isyan etti! "Demek ki sağlam torpilli"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK ve Gaziantep maçını yöneten hakem Halis Özkahya hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı Süper Lig 25. hafta maçında Halis Özkahya'nın kararları tartışma yaratmış, bordo mavili camianın tepkisini çekmişti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere biten mücadele ve Özkahya'nın yönetimiyle ilgili TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Ağaoğlu, "Halis Özkahya hakem falan değil" derken şunları kaydetti:

"MHK ve TFF az hakem olduğunu söyledi. Bu ülke ne beyinler yetiştirdi, 3 tane hakem mi yetiştiremeyecek? Kaldı ki, birçok masrafına kadar paralarını hep kulüpler veriyor. Suratına tükürülen hakem, hala bugün hakemlik yapıyor.

Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Hala orada tutmanın ne anlamı var? Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpilli. Korunuyor, kollanıyor. Çok mu zor hakem yetiştirmek?"

Ağaoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadeleyle ilgili de yorumda bulundu. Ağaoğlu maçı beğendiğini ifade ederken, "Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı" dedi.

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