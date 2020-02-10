11 Şubat 2020, Salı
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den üzücü haber
Giriş Tarihi: 11.02.2020
Pele'nin oğlu Edinho, Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi. Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.
"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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