11 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den üzücü haber

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den üzücü haber
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.02.2020

'nin oğlu , Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi. Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.

"" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası hakkında 'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.



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