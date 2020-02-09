PSG 3 puanı 4 golle aldı

Ligue 1'in 24. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile 8. sıradaki Olympique Lyon karşılaştı. Ev sahibi PSG, Di Maria'nın 22, Mbappe'nin 38, Marçal'ın 47 (kendi kalesine) ve Cavani'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Olympique Lyon'un golleri ise 52. dakikada Terrier ve 59. dakikada Dembele'den geldi. Puanını 61'e yükselten PSG, Olympique Marsilya'nın 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.