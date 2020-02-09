10 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 3 puanı 4 golle aldı

PSG 3 puanı 4 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), 'u 4-2 yendi.

Ligue 1'in 24. haftasının kapanış maçında, lider ile 8. sıradaki karşılaştı. Ev sahibi PSG, 'nın 22, Mbappe'nin 38, Marçal'ın 47 (kendi kalesine) ve Cavani'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Olympique Lyon'un golleri ise 52. dakikada Terrier ve 59. dakikada Dembele'den geldi. Puanını 61'e yükselten PSG, Olympique Marsilya'nın 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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