Ronaldo: Balıkçı olacaktım!

Tarihin en büyük futbolcularından olan Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 35 yaşına girmişti. Portekizli süper yıldız, "Çocukken, 35 yaşına geldiğimde hayatımı Madeira'da bir balıkçı olarak sürdüreceğimi düşünürdüm.

Tarihin en büyük futbolcularından olan Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 35 yaşına girmişti. Portekizli süper yıldız, "Çocukken, 35 yaşına geldiğimde hayatımı Madeira'da bir balıkçı olarak sürdüreceğimi düşünürdüm. Şu anki durumumu, bu kadar başarı kazandığımı hayal bile edemezdim" ifadelerini kullandı.