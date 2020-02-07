07 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo: Balıkçı olacaktım!

Ronaldo: Balıkçı olacaktım!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Tarihin en büyük futbolcularından olan , 5 Şubat'ta 35 yaşına girmişti. Portekizli süper yıldız, "Çocukken, 35 yaşına geldiğimde hayatımı Madeira'da bir balıkçı olarak sürdüreceğimi düşünürdüm.

Tarihin en büyük futbolcularından olan , 5 Şubat'ta 35 yaşına girmişti. Portekizli süper yıldız, "Çocukken, 35 yaşına geldiğimde hayatımı Madeira'da bir balıkçı olarak sürdüreceğimi düşünürdüm. Şu anki durumumu, bu kadar başarı kazandığımı hayal bile edemezdim" ifadelerini kullandı.

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