Premier Lig 1 Eylül’ü seçti

İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren Premier Lig ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.

İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren Premier Lig ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.