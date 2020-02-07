07 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig 1 Eylül’ü seçti

Premier Lig 1 Eylül’ü seçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.

İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.

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