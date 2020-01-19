19 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool, Premier Lig'de farkı açıyor

Liverpool Premier Lig'de farkı açıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.01.2020

İngiltere 'in 23. haftasında , 'ı 2-0 mağlup etti. Lider Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.

Puan tablosunun zirvesindeki , haftanın kapanış mücadalesinde 'ı ağırladı. Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı. Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.

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