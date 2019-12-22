23 Aralık 2019, Pazartesi
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Cenk Tosun oyundan alınınca çılgına döndü
Giriş Tarihi: 22.12.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın sahasında Arsenal'i ağırladığı mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren milli futbolcu Cenk Tosun, oyundan alınınca hocasına sinirlendi ve soyunma odasının yolunu tuttu.
İngiltere Premier Lig'de iki yeni menajer Carlo Ancelotti (Everton) ve Mikel Arteta'nın (Arsenal) takımlarını tribünden izlediği maçta, Everton ile Arsenal golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 11. dakikada oyuna girerken, 87. dakikada adını değişiklik tabelasında görünce adeta çılgına döndü.
Sinirlenen milli oyuncumuz direkt soyunma odasının yolunu tuttu. İngiliz basını ise Cenk'in performansının oyundan çıkarılacak kadar kötü olmadığına vurgu yaptı.
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