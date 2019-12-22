23 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cenk Tosun oyundan alınınca çılgına döndü

Cenk Tosun oyundan alınınca çılgına döndü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

ekiplerinden 'ın sahasında 'i ağırladığı mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren milli futbolcu , oyundan alınınca hocasına sinirlendi ve soyunma odasının yolunu tuttu.

'de iki yeni menajer () ve Mikel Arteta'nın () takımlarını tribünden izlediği maçta, Everton ile Arsenal golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu 11. dakikada oyuna girerken, 87. dakikada adını değişiklik tabelasında görünce adeta çılgına döndü.

Sinirlenen milli oyuncumuz direkt soyunma odasının yolunu tuttu. İngiliz basını ise Cenk'in performansının oyundan çıkarılacak kadar kötü olmadığına vurgu yaptı.

Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu

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