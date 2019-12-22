23 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Benjamin Mendy'nin görüntüsü herkesi şaşırttı

Mendy'nin görüntüsü şaşırttı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'de 'nin sahasında 'i 3-1 mağlup ettiği maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu 'nin başına eşarp takması takım arkadaşlarını şaşırttı.

İngiltere 'de 'nin evinde 'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası takımın Fransız yıldızı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli ismin başına taktığı eşarp ise takım arkadaşlarının dikkatini çekti. Bir diğer Fransız futbolcu sosyal medya üzerinden vatandaşı Mendy'e "Açıklama?" şeklinde yorum yazdı. Mendy ise "Her zaman takıyorum ama genelde unutuyordum, bugün yanıma aldım" cevabını verdi.

Senegal asıllı Fransız futbolcu Mendy, 2017'den beri İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyiyor.

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