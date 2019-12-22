22 Aralık 2019, Pazar
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Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu Carlo Ancelotti ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.
Ancelotti Everton’da
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu Carlo Ancelotti ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.
Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu Carlo Ancelotti ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.
CENK'E ŞOK
Everton Arsenal ile 0-0 berabere kalırken hem Ancelotti hem de Arteta tribünde yer aldı. Cenk Tosun 11. dakikada sakatlanan İwobi'nin yerine girdi. 80'de kenara alınınca sinirlendi.
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