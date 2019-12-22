22 Aralık 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ancelotti Everton’da

Ancelotti Everton’da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.

Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.

CENK'E ŞOK
Everton ile 0-0 berabere kalırken hem Ancelotti hem de Arteta tribünde yer aldı. 11. dakikada sakatlanan İwobi'nin yerine girdi. 80'de kenara alınınca sinirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dünyanın en büyüğü Liverpool Dünyanın en büyüğü Liverpool
Man City evinde Leicester'ı 3 golle geçti Man City evinde Leicester'ı 3 golle geçti
Schalke Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı Schalke Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör