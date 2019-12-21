22 Aralık 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City, Leicester City'yi 3 golle geçti

Man City evinde Leicester'ı 3 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019

'in 18. haftasında , konuk ettiği 'yi 3-1 mağlup etti.

Ligde zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında , Etihad Stadı'nda 'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 22. dakikada yıldız oyuncusu Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester City, 30. dakikada Riyad Mahrez ve 43. dakikada penaltıdan 'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, 69. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 38'e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korurken, Leicester City ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

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